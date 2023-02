Lowlands ondanks duurdere kaarten opnieuw razendsnel uitverkocht

Ondanks kaartjes van 300 euro is Lowlands ook dit jaar weer razendsnel uitverkocht. De kaartverkoop begon om 11.00 uur en veertien minuten later waren alle 60.000 tickets uitverkocht, vertelt festivaldirecteur Eric van Eerdenburg aan NU.nl.

Een woordvoerder laat aan het ANP weten dat "het overgrote deel" van de kaartjes in één keer is betaald. Dit jaar konden festivalgangers er ook voor kiezen om in termijnen te betalen. "Er wordt ook wel gebruikgemaakt van die optie door mensen voor wie de uitgave te groot is, maar het overgrote deel rekent in één keer af."

Lowlands vindt dit jaar plaats in het weekend van 18, 19 en 20 augustus. Eerder deze week maakte het festival al een gedeeltelijke line-up bekend. Onder meer Billie Eilish, Florene + The Machine en Nothing But Thieves treden op in Biddinghuizen. Meer namen worden later bekendgemaakt.