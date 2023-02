Drie rappers na wekenlange vermissing dood teruggevonden in kelder Detroit

Drie Amerikaanse rappers die sinds twee weken vermist waren, zijn dood teruggevonden in een kelder in Detroit. Ze zijn volgens de politie vermoord, maar door wie is nog niet duidelijk.

Agenten gingen vanwege een ongerelateerde zaak de kelder van een verlaten gebouw in en vonden daar de drie lijken. De kelder zou een puinhoop zijn geweest en vol zitten met ratten. De vermoorde mannen lagen onder het puin en hadden schotwonden.

Armani Kelly, Dante Wicker en Montoya Givens werden vermist sinds 21 januari, de dag dat ze samen zouden optreden in een nachtclub in Detroit. Dat optreden werd op het laatste moment afgezegd, naar verluidt vanwege materiaalproblemen, maar ze waren sindsdien niet meer gezien.