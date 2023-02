Dit worden de nieuwe Danny en Sandy in Nederlandse versie musical Grease

Tristan van der Lingen en Danique Graanoogst worden Danny en Sandy in de nieuwe Nederlandse versie van de musical Grease. Dat bleek vrijdagavond tijdens de finale van het NPO-programma Op zoek naar. Zij kregen 59 procent en 52 procent van de stemmen.

Grease vertelt over de liefde tussen het brave meisje Sandy en de stoere Danny. Het stuk, dat in 1972 voor het eerst werd opgevoerd, bevat talloze hits als Greased Lightning, You're The One That I Want en Hopelessly Devoted To You.