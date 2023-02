Murda plant grote shows in Turkije in afwachting van hoger beroep

Het hoger beroep van de Nederlands-Turkse rapper Murda over zijn songteksten, waarin hij cannabisgebruik zou aansporen, is verplaatst naar komend najaar. Dat heeft zijn manager laten weten aan het ANP. Murda blijft in de tussentijd gewoon optreden tijdens zijn Europese tour, waarvoor nu ook shows in Turkije worden gepland.

"Zolang het hoger beroep loopt, zijn wij onschuldig en kunnen wij vrij in- en uitreizen en onze klussen voortzetten", vertelt zijn manager. "We hebben een tour gepland staan in Europa en hebben bewust nog geen Turkse venues toegevoegd. Nu we weten dat de zaak weer verplaatst is, gaan we daar grote shows plannen."

De zaak van de 39-jarige Murda zou eigenlijk vorig najaar dienen in Turkije. Het is onduidelijk waarom de zaak nu is verplaatst. Een precieze datum van het hoger beroep is ook niet bekend. Volgens de manager van Murda is er "geen touw aan vast te knopen".

De rapper werd in april veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en twee maanden. Hij liet toen weten in hoger beroep te gaan.