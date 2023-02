Billie Eilish en Florence + The Machine bij eerste namen voor Lowlands

Billie Eilish treedt dit jaar op tijdens Lowlands. Ook onder anderen Florence + The Machine en Charlotte de Witte zijn te zien op het festival, dat van 18 tot en met 20 augustus plaatsvindt.

Het is de eerste keer dat het festival drie vrouwelijke headliners heeft. Popster Eilish trad in 2019 ook al eens op tijdens Lowlands. Florence + The Machine, de band rondom zangeres Florence Welch, stond in 2009 op het festival in Biddinghuizen.