Zoë Tauran traint haar stem hard: 'Hits moeten live net zo klinken als op plaat'

Zoë Tauran sleept de ene na de andere hit binnen, maar achteroverleunen doet ze nog niet. De zangeres is druk bezig haar stem zo goed mogelijk klaar te stomen voor alle optredens die gepaard gaan met haar hitsucces. Ze is pas tevreden als ze live net zo klinkt als op haar singles, vertelt ze aan NU.nl.

Tauran rent op een loopband terwijl ze het nummer Fallin' van Alicia Keys ten gehore brengt. Een video van deze zangles gaat al snel de wereld over via TikTok. "Dat was wel een beetje een gelukstreffer hoor", vertelt Tauran bescheiden. "Soms zing ik ook gewoon vals als ik ren."

De 25-jarige zangeres die de afgelopen maanden flinke hits scoorde, doet de oefening wekelijks tijdens haar zangles om haar uithoudingsvermogen tijdens het zingen te verbeteren. "Tijdens een optreden ben je ook veel in beweging, dus dan is het belangrijk om conditie op te bouwen en je stem onder controle te houden. Ik vind het heel belangrijk om live ook goed te zingen. Het moet bijna hetzelfde klinken als op plaat."

"Als ik nu een druk weekend vol optredens heb, merk ik dat wel aan mijn stem. Ik ben dat gewoon nog niet gewend. Ik zou nu nog niet drie shows op een dag kunnen doen. Ik moet mijn stembanden trainen zodat ze dat aankunnen."

'Mijn sociale media waren een ramp'

Taurans single Therapie behoort momenteel tot de best beluisterde nummers op Spotify in Nederland. Onlangs ontving ze al gouden platen voor haar singles Gebruik Me (met Frenna) en Adrenaline (met Kris Kross Amsterdam en Ronnie Flex). Solo (met Bilal Wahib) kreeg zelfs al platina. Dit succes behaalde ze mede door het slim inzetten van TikTok om haar publiek alvast warm te maken met stukjes van nog niet uitgebrachte nummers.

Die TikTok-ideeën bedenkt ze niet in haar eentje. "Mijn sociale media waren echt een ramp", lacht ze. "Ik ging pas op TikTok toen iedereen het al had. Ik krijg veel hulp van mijn team bij het label tijdens het bedenken van filmpjes. Maar ik krijg het zelf ook steeds beter onder de knie."

Tauran laat zich niet gek maken door het aantal views of likes waar ze op de app continu mee geconfronteerd wordt. "Als een filmpje het minder goed doet, ga ik het er niet meteen weer af halen. Je moet ook geluk hebben of iets wordt opgepikt door TikTok. Ik voel die druk niet echt."

Druk ervaart ze wel bij het maken van haar debuutalbum, dat nog voor de zomer moet verschijnen. De zangeres is nu nog hard aan het werk in de studio en er staan nog schrijverskampen op de planning. "Ik kan er wel over inzitten of een heel album wel zal aanslaan."

"Mensen dachten dat ik mijn succes ook veel te danken had aan de artiesten met wie ik mee samenwerkte." Al zijn de voortekenen voor haar eigen album gunstig nu haar solosingle Therapie ook aanslaat. "Therapie doet het gelukkig minstens zo goed als de nummers hiervoor."

'Ik dacht dat Nederlandstalig niet bij mij zou passen'

Voor sommigen lijkt het misschien alsof Taurans succes uit het niets komt, maar de zangeres deed in 2014 met girlband TP4Y al mee aan Holland's Got Talent. Na enkele hits met de band verdween de ze een tijdje uit beeld. "Ik had destijds een vriend die veel in het buitenland werkte, waardoor ik ook minder thuis was. Het bleek lastig om aan mijn eigen dingen te werken, dus stond mijn carrière even op een laag pitje."

Het duurde een tijdje voordat ze haar eigen sound had gevonden. Een overstap naar Nederlandstalig bleek voor haar te werken. "Ik zei vroeger altijd dat ik Engelstalige muziek wilde maken. Ik dacht dat Nederlandstalig niet bij mij zou passen, maar ik zou nu niet anders meer willen."

Tauran schrijft veel van haar nummers met Brahim Fouradi. Hij neemt daarin nog het voortouw, maar de zangeres hoopt binnenkort ook zelf hele liedjes te kunnen neerpennen. Ze put voor de teksten niet altijd uit haar eigen ervaringen.