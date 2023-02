Elton John behaalt met afscheidstournee recordopbrengst van 817,9 miljoen dollar

Elton John heeft met zijn afscheidstournee een nieuw record te pakken. De Britse muzikant heeft nog enkele concerten te gaan, maar de Farewell Yellow Brick Road Tour heeft al 817,9 miljoen dollar (757 miljoen euro) opgeleverd. Niet eerder heeft een tournee zoveel opgebracht, meldt het Amerikaanse tijdschrift Billboard.

De Rocket Man-zanger stoot daarmee Ed Sheeran van de troon als artiest met de bestverkopende tour. Sheeran vestigde in 2019 een record met zijn The Divide Tour, die ruim 776 miljoen dollar opleverde. Daarvoor was de Ierse band U2 recordhouder.

Elton John is sinds 2018 bezig met zijn laatste reeks concerten, waarbij de coronapandemie hem dwong een aantal grote optredens te verplaatsen. Het plan is om ruim 300 concerten te geven, waarvan de 75-jarige artiest er momenteel 278 achter de rug heeft. De tournee eindigt deze zomer in Europa.