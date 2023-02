Beyoncé treedt in juni twee keer op in Johan Cruijff ArenA

Beyoncé komt naar Nederland. De zangeres staat op 17 en 18 juni met een concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam in het kader van haar Renaissance-wereldtour. De zangeres heeft de tour op haar website aangekondigd.

Beyoncé trad in 2018 voor het laatst op in Nederland. Ze gaf toen samen met haar man JAY-Z een concert in de Johan Cruijff ArenA. De laatste keer dat de zangeres solo in Nederland optrad, was in 2016 met The Formation World Tour.

Afgelopen zomer bracht Beyoncé het album Renaissance uit. Het was haar eerste volledige soloalbum sinds Lemonade, dat in 2016 verscheen. Op Renaissance zijn onder meer de hits Cuff It en Break My Soul te vinden.