Illinois laat aanklachten tegen R. Kelly vallen wegens andere veroordelingen

Aanklachten van seksueel misbruik tegen de al veroordeelde zanger R. Kelly zijn in de Amerikaanse staat Illinois vervallen. Openbaar aanklager Kim Foxx vertelde maandag aan Amerikaanse media dat het besluit is genomen, omdat de zanger al een lange straf uitzit.

De 56-jarige R. Kelly zit momenteel een celstraf van dertig jaar uit, nadat hij vorig jaar in New York is veroordeeld in een misbruikzaak.