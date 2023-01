Marilyn Manson aangeklaagd voor verkrachting van minderjarig meisje

Er loopt een nieuwe strafzaak tegen Marilyn Manson. Een anonieme vrouw zegt dat ze in 1995 door de zanger is verkracht toen ze zestien jaar was. Ook later zou ze nog door hem zijn misbruikt toen ze met hem mee op tournee ging. Dat meldt het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone maandag.

Het vermeende slachtoffer zou in 1995 voor het eerst in contact zijn gekomen met Manson. Brian Warner, zoals de zanger eigenlijk heet, zou haar in zijn tourbus hebben uitgenodigd. Daar zou ze vervolgens zijn verkracht.

De vrouw bleef daarna contact houden met Manson en zijn band. Ze zou in 1999 vier weken mee op tournee zijn geweest, waar de groep drugs gebruikte en Manson haar opnieuw seksueel misbruikte. Volgens de aanklacht had de zanger controle over haar omdat ze op jonge leeftijd al geïntimideerd was.

Naast de aanklacht tegen Manson houdt de vrouw ook zijn muzieklabels aansprakelijk. Achter de schermen zou er nooit zijn ingegrepen, terwijl wel bekend was wat er gebeurde.

Manson door verschillende vrouwen beschuldigd

Manson wordt inmiddels door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder die vermeende slachtoffers bevindt zich ex-vriendin Evan Rachel Wood, die in 2022 een documentaire uitbracht over het wangedrag.

Game of Thrones-actrice Esmé Bianco trof onlangs een schikking met de zanger. Eerder had zij hem aangeklaagd wegens marteling en verkrachting. Intussen lopen er nog verschillende andere zaken tegen Manson.