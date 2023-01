Zanger Maxi Jazz van dancemuziekgroep Faithless in besloten kring begraven

Maxwell Fraser, onder zijn artiestennaam Maxi Jazz bekend als de zanger van de Britse muziekgroep Faithless, is vrijdag begraven. Dat meldt Faithless vrijdag via sociale media. De ceremonie vond op verzoek van zijn familie in besloten kring plaats

Fraser overleed op 24 december op 65-jarige leeftijd. Hij scoorde als zanger van de wereldberoemde Britse dance-act grote hits met nummers als Insomnia en God is a dj.

Faithless roept fans op om vrijdag "waar je ook bent in de wereld" het glas te heffen en het leven van Fraser te vieren.

"We willen ook iedereen enorm bedanken voor alle mooie berichten, geweldige kunst en liefde voor Maxi die jullie hebben gedeeld", laat de groep eveneens weten. "Dat wordt enorm gewaardeerd."

