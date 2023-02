Justin Bieber heeft 200 miljoen dollar (186 miljoen euro) geïnd met de verkoop van zijn deel van de rechten en inkomsten van zijn muziek. Een aanzienlijk bedrag, maar toch een opvallende keuze voor iemand wiens carrière nog lang niet voorbij lijkt. Waarom zou een bedrijf zo veel geld neertellen voor Biebers tot nu toe gemaakte liedjes? En is dit wel een slimme zet van de Canadese zanger?

"Het lijkt me voor beide partijen op dit moment wel een goede deal", vertelt advocaat Sander Petit aan NU.nl. Hij is gespecialiseerd in intellectueel eigendom, media en contracten. "Het is natuurlijk een beetje gissen, maar ik kan me wel voorstellen dat Bieber het geld goed kan gebruiken. Hij is tourinkomsten misgelopen door corona. Er is een ziekte bij hem geconstateerd (hij heeft het syndroom van Ramsay-Hunt, red.) en hij heeft zijn tour moeten afbreken vanwege oververmoeidheid. Daarvan heeft hij ongetwijfeld een flink aandeel van de annuleringskosten op zich moeten nemen. Dit is snel cashen voor hem."

Maar wat verkoopt Bieber nu eigenlijk aan het Britse bedrijf Hipgnosis? Zijn aandeel van de rechten over de 290 liedjes die hij vanaf het begin van zijn carrière tot het einde van 2021 heeft opgenomen. Het geld dat hij tot nu toe heeft verdiend met die hits, die dus al hebben gepiekt, blijft voor hem. Maar het geld dat Bieber vanaf nu zou verdienen met nummers als Love Yourself en Sorry, gaat naar het bedrijf.

Elke opname bestaat uit verschillende soorten rechten, legt Petit uit. Het auteursrecht is van de schrijvers van een nummer, het naburig recht voor de uitvoerend artiest (in dit geval dus Bieber zelf) en bij de mastereigenaar. De masters van Biebers muziek zijn voor het overgrote deel nog eigendom van Universal Music (waar het label Def Jam Recordings waar Bieber getekend staat onderdeel van is).

Petit neemt Biebers hit Baby als voorbeeld. "Die heeft Bieber geschreven met een team van vier liedjesschrijvers, onder wie Christina Milian en The-Dream. Het is geproduceerd door The-Dream en Tricky Stewart en uitgevoerd door Bieber samen met rapper Ludacris. Hij verkoopt dus niet de rechten over het hele nummer, maar alleen zijn aandeel daarvan, dan wel de daaraan gerelateerde inkomsten." Bieber hoeft de opbrengst van 200 miljoen dollar dan ook niet te delen.

Alle inkomsten van Biebers muziek nu naar Brits bedrijf

Hipgnosis heeft dus een flinke smak geld neergeteld voor de muziek van Bieber, maar haalt het bedrijf dat er ooit wel uit? "Een bedrijf koopt natuurlijk niet zomaar iets van 200 miljoen. Daar zijn flink wat berekeningen aan vooraf gegaan. Zo'n bedrag heb je niet snel terugverdiend, maar zij gaan ervan uit dat Bieber een tijdloze artiest blijkt."

Bieber is pas 28 jaar oud, maar gaat al een tijdje mee in de muziekindustrie. Hij scoorde zijn eerste hit al in 2009, rond zijn vijftiende. Sindsdien heeft hij zijn naam aan 290 liedjes verbonden. "Hipgnosis zal goed hebben berekend wat er op jaarlijkse basis bij Bieber binnenkomt. Zij zijn gespecialiseerd in het in kaart brengen en optimaliseren van inkomstenstromen rondom die muziek. Daarbij hebben ze vast ook ingecalculeerd of de verwachting is dat de inkomsten van zijn muziek zullen afnemen."

Daar lijkt voorlopig nog geen sprake van. Bieber bracht sinds 2021 geen nieuw album meer uit, maar staat op het moment van schrijven nog altijd bij de tien best beluisterde artiesten op Spotify ter wereld. En de inkomsten die Bieber genereert met streams op Spotify komen nu ook in de zak van Hipgnosis terecht. "Van zo'n catalogus van een artiest kan de waarde blijven stijgen. Dat maakt het een zeer interessant investeringsobject."

Is deze deal een voorbeeld dat doet volgen?

Omdat de rechten over de muziek van Bieber verspreid zijn, is Hipgnosis niet de enige partij die beslist of een nummer van de zanger bijvoorbeeld in een Netflix-serie gebruikt mag worden. "Daarvoor klop je bij auteursrechthebbende en de eigenaar van de master aan. Bij sommige nummers is dat Bieber, nu dus Hipgnosis en bij anderen nog steeds Universal Music." De platenmaatschappij moet dan dus ook instemmen met het gebruik van een Bieber-hit.

Bieber is de zoveelste artiest die zijn rechten verkoopt, na bijvoorbeeld veteranen als Leonard Cohen, Bob Dylan en Bruce Springsteen. Petit verwacht niet meteen dat een vergelijkbare deal met leeftijdsgenoten van Bieber wordt gesloten. "Bij veel jonge artiesten is de cataloguswaarde nog moeilijk te bepalen. Ze maken hypegevoelige muziek en het is dus lastig te zeggen of de liedjes populair blijven. Het genre van een artiest is ook belangrijk, omdat het wereldwijd moet aanslaan om zo'n deal rendabel te maken voor de koper. Bieber heeft zichzelf al bewezen met een jarenlange steady stroom van inkomsten."

