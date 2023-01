Rick Astley klaagt rapper Yung Gravy aan om na-apen van stem

Rick Astley heeft een rechtszaak aangespannen tegen rapper Yung Gravy, meldt entertainmentsite TMZ . De zaak gaat over het nummer Betty (Get Money) van de Amerikaanse rapper. Volgens Astley wordt zijn stem in het nummer nagedaan, zonder dat daar toestemming voor is gevraagd.

In het nummer is een stukje te horen van Astleys Never Gonna Give You Up, waar de 56-jarige Brit wereldberoemd mee is geworden. Volgens de zanger was er wel toestemming verleend om die sample te gebruiken, maar heeft niemand toestemming gekregen om zijn stem te imiteren.

Astley eist volgens TMZ miljoenen van Matthew Hauri, zoals Yung Gravy eigenlijk heet. Ook de persoon die zijn stem nadeed, Nick Seeley, wordt aangeklaagd.

Never Gonna Give You Up is een van de grootste hits uit de jaren tachtig. In 2007 groeide het nummer uit tot de internettrend 'Rickrollen'. Wanneer je iemand wil 'Rickrollen', stuur je hem de videoclip van Astleys hit onder een andere titel.

De hit van Astley kreeg afgelopen jaar weer veel aandacht nadat het nummer was gebruikt in een aflevering van de Apple TV+-serie Ted Lasso.

