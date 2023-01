Marilyn Manson schikt met Game of Thrones-actrice Esmé Bianco in misbruikzaak

Delen via E-mail

Marilyn Manson heeft een schikking getroffen met actrice Esmé Bianco, meldt entertainmentwebsite Deadline . Bianco beschuldigde de zanger twee jaar geleden van verkrachting en seksueel misbruik. Tot welke schikking de Game of Thrones-actrice en Manson precies zijn gekomen, is niet bekend.

In april 2021 stapte Bianco naar de rechter omdat ze in 2011 zou zijn verkracht door de Amerikaanse zanger. In een verklaring laat de Britse actrice weten dat ze de aanklacht heeft laten vallen en "verder wil" met haar leven en carrière.