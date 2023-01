Justin Bieber verkoopt de rechten op zijn muziek voor 200 miljoen dollar

Delen via E-mail

Justin Bieber heeft de rechten op alle muziek die hij tot nu toe heeft gemaakt voor 200 miljoen dollar (zo'n 183 miljoen euro) verkocht. Hij heeft een deal gesloten met Hipgnosis, meldt het Britse bedrijf.

Met de deal kan Hipgnosis voortaan afspraken maken over het gebruik van zijn 290 liedjes tellende oeuvre. Zo kan het bepalen welke bedrijven Biebers muziek mogen gebruiken in bijvoorbeeld series, reclames en films. Het geld dat daarmee verdiend wordt, is vanaf nu voor Hipgnosis.