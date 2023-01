Panic! At The Disco stopt omdat zanger Brendon Urie vader wordt

Panic! At The Disco stopt ermee. Zanger Brendon Urie kondigt via Instagram aan dat hij vader wordt en zich op zijn gezin wil richten.

Panic! At The Disco begon in 2004 als band, maar is sinds 2015 een soloproject van Urie. In Nederland werden vooral de nummers I Write Sins Not Tragedies, High Hopes en Hey Look Ma, I Made It hits.