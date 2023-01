Wie is Zoë Tauran, de zangeres die met TikTok van al haar singles een hit maakt?

Zangeres Zoë Tauran scoorde haar eerste hit Solo in mei 2022, samen met Bilal Wahib. Deze week nam ze, nog geen jaar later, twee gouden platen én een platina plaat in ontvangst. Wie is dit opkomende talent?

De Nederlandse-Molukse Tauran groeit op in het Drentse Roden. Hoewel ze na het uitbrengen van Solo pas echt doorbrak, is het mogelijk dat je haar al langer kent.

De inmiddels 25-jarige zangeres doet in 2016 mee aan Holland's Got Talent. Dat doet ze dat niet alleen: ze is lid van de meidengroep Too Pretty 4 You (TP4Y). De groep wordt derde en brengt onder andere de nummers Kisses en La La Love uit. In 2018 stopt de groep en gaan alle leden solo verder.

Bij Tauran gaat het balletje niet direct rollen; het blijft even stil rondom de zangeres. Maar in het voorjaar van 2022 is daar Solo en staat ze vier weken lang in de Top 40. Voor dat nummer ontving ze afgelopen zondag een platina plaat.

Taurans succes begint op TikTok

Hoewel haar muziek nu ook regelmatig op de radio gedraaid wordt, heeft Tauran al veel langer succes op TikTok. De artiest lijkt precies te snappen hoe ze het platform, dat grote invloed heeft op de muziekindustrie, moet gebruiken.

Zo deelt ze Solo, zoals veel artiesten tegenwoordig doen, al voor de officiële releasedatum op TikTok. Daar maakt ze pas later bekend dat ook Wahib te horen is op het nummer. Zo weet ze opnieuw de aandacht naar zich toe te trekken. In totaal zijn er al meer dan 50.000 video's op het nummer gemaakt.

In de zomer is ze te horen op een remix van Amazin', een nummer van Idaly en Ronnie Flex. Niet veel later komt ze met de single Gebruik Me, waarmee ze een gouden plaat weet te scoren. In september brengt ze Adrenaline uit, in samenwerking met Kris Kross Amsterdam en Ronnie Flex.

Ook Gebruik Me, haar nummer met Frenna, is een echte TikTok-hit. Nadat haar volgers hebben opgemerkt dat Tauran veel wegheeft van Monica Geuze, neemt ze ter promotie van de nieuwe single samen met de influencer een video op. Daarmee weet ze bijna een half miljoen views binnen te halen.

Therapie is eerste solotrack

Na al deze samenwerkingen komt ze dit jaar voor het eerst met een solonummer: Therapie. Ook met deze single bestormt ze de hitlijsten.

Bij FunX vertelt Tauran dat het nummer over haar huidige relatiebreuk gaat. "In Therapie schets ik hoe je jezelf soms even helemaal moet verliezen om er daarna weer tegenaan te kunnen." Volgens de zangeres lucht het dan op om jezelf te laten gaan door naar zielige nummers te luisteren. "Ik zet dan een heel zielige playlist op, huil even héél hard en daarna voel ik me vaak een stuk beter."

De eerste fragmenten van Therapie verschijnen op 19 december al op het TikTok-account van de zangeres. En dat terwijl het nummer pas officieel op 20 januari uitkomt. Ook hier weet Tauran de kracht van het platform te gebruiken: Geuze en andere bekende TikTok'ers zoals Jade Anna promoten de plaat. Zo is heel TikTok'end Nederland al bekend met Therapie, voor het überhaupt op de radio te horen is.

Dit voorjaar komt de zangeres waarschijnlijk met haar eerste album, vertelde ze aan LINDA. Maar vooral wil ze heel veel optreden. "Qua dromen heb ik het gevoel dat ik al zo veel aan het bereiken ben. Noorderslag was bijvoorbeeld al een droom van mij. Ik zie wel wat de toekomst nu brengt. Ik ga gewoon heel veel mooie muziek maken en leuke samenwerkingen doen."

