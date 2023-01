Shakira eerste vrouw met meeste Spotify-streams van Latijns-Amerika

Shakira is de eerste vrouw die het is gelukt om de meeste Spotify-streams van Latijns-Amerika te hebben. Voorheen was het telkens een man die de lijst aanvoerde.

"Ik voel me nederig en dankbaar, hoewel ik slechts een van de miljoenen vrouwen ben die zo veel te zeggen en te bieden hebben", schrijft de 45-jarige Colombiaanse op Twitter. "Vrouwen van alle afkomsten, leeftijden en omstandigheden. Bedankt voor jullie loyaliteit en steun."

Elke maand wordt de muziek van Shakira bijna 69 miljoen keer gestreamd in Latijns-Amerika. Daarmee stoot ze Bad Bunny, afkomstig uit Puerto Rico, met zijn 68 miljoen streams van de troon.

