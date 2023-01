Lisa Marie Presley naast zoon Benjamin begraven op Graceland

Lisa Marie Presley is zondag op haar laatste rustplaats aangekomen, meldt entertainmentwebsite Page Six. De enige dochter van Elvis Presley is naast haar zoon Benjamin begraven op Graceland in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee.

Lisa Marie overleed vorige week op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Zondag werd haar leven herdacht met een dienst op Graceland waarbij onder anderen Axl Rose, Sarah Ferguson en Alanis Morissette aanwezig waren.

In juli 2020 overleed haar zoon Benjamin op twintigjarige leeftijd. Hij had zichzelf gedood. Naar eigen zeggen leefde Lisa Marie elke dag met een schuldgevoel over het overlijden van haar zoon. Ze schreef daarover een essay voor National Grief Awareness Day.

2:26 Afspelen knop Dit was het turbulente leven van Lisa Marie Presley

Eerder

Aanbevolen artikelen