Goldband-zanger over coke snuiven op podium: 'Had ik niet moeten doen'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vrijdag ontstond ophef op sociale media toen een video rondging waarin te zien is dat Driessen drugs gebruikt voor de neus van zijn fans. "Ik kan er heel duidelijk over zijn: ik had het niet moeten doen. Ik heb het wel gedaan", vertelde de zanger zaterdagavond bij 3FM.