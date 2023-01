Rockband Ugly Kid Joe na 27 jaar weer op tournee in VS

De Amerikaanse rockband Ugly Kid Joe gaat later dit jaar voor het eerst in 27 jaar tijd weer op tournee in de Verenigde Staten. De groep kondigt op Facebook een reeks concerten in mei en juni aan.

De band werd in 1989 opgericht. Waarom ze zo lang hebben gewacht met touren door eigen land is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de laatste drie platen, die de Amerikaanse charts niet wisten te halen. Dat gebeurde wel in Europa, waar de groep de afgelopen jaren wel getourd heeft.

Ugly Kid Joe bracht in 1992 zijn debuutalbum America's Least Wanted uit. Het leverde de band zijn enige twee grote hits op: Cats In The Cradle en Everything About You.

De band ging in 1997 uit elkaar, maar is sinds 2010 weer samen. Vorig jaar bracht Ugly Kid Joe zijn vijfde album uit.

