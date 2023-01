Flowers van Miley Cyrus is meest gestreamde single op Spotify binnen één week

Nog nooit eerder werd een liedje zo vaak binnen één week gestreamd op Spotify als de nieuwe hit van Miley Cyrus. Flowers, dat de zangeres naar verluidt zingt over haar ex Liam Hemsworth, is al bijna 100 miljoen keer door Spotify-gebruikers afgespeeld.

Het record was hiervoor in handen van Adele met Easy On Me.

Met haar hit heeft Cyrus voor het eerst de top tien in Nederland behaald. Ze komt met Flowers binnen op de tweede plek in de hitlijst.

De dertigjarige Cyrus scoorde door de jaren heen behoorlijk wat hits, maar nog nooit wist ze de top 10 te halen. In 2013 kwam ze het dichtstbij met haar bekende nummer Wrecking Ball. Dat liedje haalde in oktober van dat jaar de dertiende plaats.

Flowers lijkt een reactie op de ballad When I Was Your Man van Bruno Mars. Volgens haar fans is het nummer een boodschap aan Cyrus' ex-man Hemsworth. De twee hadden van 2008 tot en met 2019 een relatie die meermaals uitging, maar uiteindelijk wel tot een huwelijk leidde.

In 2019 werd de scheiding aangevraagd. De acteur zou When I Was Your Man eens aan zijn ex-vrouw hebben opgedragen en dat zou Cyrus op het idee hebben gebracht zich de songtekst eigen te maken.

