Madonna doet twee concerten in Ziggo Dome wegens grote belangstelling

Madonna staat ook op zaterdag 2 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zangeres kondigde eerder deze week al een concert op 1 december aan. De zangeres gaat later dit jaar de wereld rond met haar Greatest Hits-tour The Celebration Tour.

Concertorganisator MOJO spreekt van een "stormloop" op de kaarten voor de concerten. Binnen een paar minuten stonden er vanochtend bijna 30.000 mensen in de digitale wachtrij. De grote interesse is opvallend, gezien Madonna de afgelopen dagen veel kritiek kreeg over de hoge prijzen van haar concerten. Voor een staplaats dicht bij het podium wordt 280 euro gevraagd. Normale staanplaatsen kosten ook een kleine 200 euro.

Enkele uren na de start van de kaartverkoop zijn in de meeste categorieën nog tickets beschikbaar voor beide data.

Het is het eerste concert van Madonna in Nederland in acht jaar. De 64-jarige zangeres begint haar tour van 35 steden op 15 juli in Noord-Amerika. Later reist de zangeres door naar Europa, voor shows in onder meer Londen, Barcelona en Parijs. De shows in Amsterdam zijn de laatste van haar tournee.

De 64-jarige Madonna bracht in 2009 al een verzamelalbum met de titel Celebration uit. Sindsdien zijn nog enkele platen van de zangeres verschenen, waarvan Madame X uit 2019 de laatste was. De popster viert dit jaar het veertigjarig jubileum van haar carrière. Ze brak in 1983 door met de single Holiday en het bijbehorende album Madonna.

