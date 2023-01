Singer-songwriter David Crosby op 81-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse zanger David Crosby, bekend van The Byrds en groep Crosby, Stills, Nash & Young, is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw Jan Dance aan Variety laten weten.

"Hij is vredig heengegaan in het bijzijn van zijn vrouw en zoon. En hoewel hij niet meer onder ons is, zal zijn leven ons voor altijd inspireren", citeert Variety. "We zullen hem ontzettend missen." De familie van Crosby vraagt in diezelfde verklaring om privacy om het verlies te kunnen verwerken.