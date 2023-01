MOJO, Ziggo Dome en AFAS Live willen uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Evenementenlocaties Ziggo Dome en AFAS Live en concertorganisator MOJO willen hun evenementen uiterlijk in 2030 klimaatneutraal en circulair organiseren. De bedrijven streven naar nul restafval en willen voor alle grondstoffen een bestemming vinden.

Dat staat in een plan dat de bedrijven donderdag bekendmaken tijdens Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen. Ze willen uitstoot stoppen en als dat niet lukt, de uitstoot compenseren.

"De totale voetafdruk van de drie bedrijven op het gebied van energie, eten en drinken, afval, mobiliteit en water is bijna 44.000 ton CO2", zegt duurzaamheidsmanager Kees Lamers.

Transport is met 77 procent verantwoordelijk voor de grootste uitstoot. Daar vallen ook de autokilometers van bezoekers, medewerkers en toeleveranciers onder.

De bedrijven stellen dat meer mensen met het openbaar vervoer of georganiseerd busvervoer moeten komen om de doelstelling te halen. Het percentage bezoekers dat met het ov of busvervoer komt, moet naar 60 procent voor buitenevenementen en 80 procent voor Ziggo Dome en AFAS Live.

"We zien een verantwoordelijkheid voor onszelf weggelegd", schrijven ze in het plan. "Onze keuzes worden gezien en doen ertoe. We kunnen impact maken."