3.001 keer de Top 40: de opvallendste hits en cijfers op een rij

Het is al 3.001 weken vaste prik op de radio: elke vrijdagmiddag zijn de veertig populairste liedjes van het land te horen. De eerste Top 40 werd in 1965 uitgezonden op Radio Veronica. Daarna was de hitlijst te horen op Hilversum 3, Radio 538 en nu al een tijdje op Qmusic. Wie heeft in al die duizenden weken de meeste Top 40-hits op zijn naam geschreven? Is het Michael Jackson, David Guetta of tóch BZN? Een overzicht.

De hit die het langst op nummer 1 stond

Voor het nummer dat het langst de eerste positie in de hitlijst had, hoeven we niet ver terug in de geschiedenis van de Top 40. Het record is namelijk in handen van Harry Styles met As It Was. Het nummer, dat in het voorjaar van 2022 uitkwam, voerde de lijst achttien weken lang aan. Maar niet onafgebroken; de zanger moest één week plaatsmaken voor het Songfestival-nummer De Diepte van S10. In totaal stond de voormalig One Direction-zanger toch langer op de eerste plaats dan One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa, dat tot dan toe het record in handen had.

De vijf nummers die het langst de Top 40 aanvoerden 1. Harry Styles - As It Was (18 weken in 2022)

2. Calvin Harris en Dua Lipa - One Kiss (16 weken in 2018)

3. Ed Sheeran - Shape of You (15 weken in 2017)

3. Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber - Despacito (15 weken in 2017)

3. Tones & I - Dance Monkey (15 weken in 2019)

De langst genoteerde Top 40-hit

Ook het record voor langst genoteerde hit ooit in de Top 40 werd nog niet zo heel lang geleden gebroken. In 2013 en 2014 stond Pharrell Williams maar liefst 49 weken aaneengesloten in de lijst met zijn wereldhit Happy. Het is ook de succesvolste hit uit de geschiedenis van de Top 40 (op basis van het puntensysteem waarbij de nummer 1 elke week 40 punten krijgt en de nummer 40 1 punt). Williams heeft een flinke voorsprong op de nummer 2: Lewis Capaldi komt met Someone You Loved niet verder dan 42 weken.

De drie langst genoteerde nummers in de Top 40 1. Pharrell Williams - Happy (49 weken in 2013 en 2014)

2. Lewis Capaldi - Someone You Loved (42 weken in 2019)

3. Corry en de Rekels - Huilen Is Voor Jou Te Laat (41 weken in 1970 en 1971)

Artiest met de meeste Top 40-hits

De artiest met de meeste singles in de Top 40 is de Franse dj David Guetta. Hij heeft 59 noteringen in de hitlijst gehad. Opvallend genoeg haalde hij pas met zijn recentste Top 40-hit - I'm Good (Blue) met Bebe Rexha - voor het eerst de toppositie in de lijst. Een handjevol van zijn hits, waaronder Titanium met Sia en When Love Takes Over met Kelly Rowland, bleven steken op de tweede plaats. Guetta loopt vier Top 40-noteringen voor op de artiesten die de tweede plaats bezetten: BZN en Madonna.

De vijf artiesten met de meeste Top 40-hits 1. David Guetta (59 hits)

2. Madonna (55 hits)

2. BZN (55 hits)

4. Michael Jackson (50 hits)

5. Rolling Stones (49 hits)

Artiesten met de meeste nummer 1-hits

Waar David Guetta met 59 noteringen slechts één nummer 1-hit scoorde, zijn er artiesten die met minder hits toch veel vaker op de eerste plek terechtkwamen. The Beatles hebben de meeste nummer 1-hits op hun naam staan: zestien stuks. Ze haalden in totaal 29 keer de Top 40. Daarbij moet vermeld worden dat The Beatles al enkele jaren actief waren toen de Top 40 in 1965 begon. Marco Borsato volgt The Beatles op de voet met vijftien nummer 1-hits.

De drie artiesten met de meeste nummer 1-hits 1. The Beatles (16 stuks)

2. Marco Borsato (15 hits)

3. ABBA (8 hits)

1e en 3.001e nummer 1

De allereerste nummer 1 van de Top 40 was I Feel Fine van The Beatles op zaterdag 2 januari 1965. Verder stonden toen onder meer Roy Orbison, Willeke Alberti, The Rolling Stones en Cliff Richard in de top tien. 58 jaar later wordt de 3.001e Top 40 aangevoerd door Claude met het nummer Ladada (Mon Dernier Mot). Hij wordt op de voet gevolgd door Maan en Goldband, die met Stiekem de tweede plek bezetten. Flemming maakt de top drie compleet met Paracetamollen.

