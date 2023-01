Madonna komt in december met jubileumtournee naar Ziggo Dome

Madonna komt weer voor een concert naar Nederland. De popster staat op 1 december in de Ziggo Dome met haar The Celebration Tour. Ze zal tijdens het optreden in Amsterdam de grootste hits uit haar veertigjarige carrière zingen.

De wereldwijde tournee begint in juli in de Canadese stad Vancouver. De zangeres zal in 35 steden optreden. Elf van de optredens vinden plaats in Europa. De show in Amsterdam is de laatste daarvan.

De 64-jarige Madonna bracht in 2009 al een verzamelalbum met de titel Celebration uit. Sindsdien zijn nog enkele platen van de zangeres verschenen, waarvan Madame X uit 2019 de laatste was. De popster viert dit jaar het veertigjarig jubileum van haar carrière. Ze brak in 1983 door met de single Holiday en het bijbehorende album Madonna.

Madonna trad eind 2015 voor het laatst in Nederland op. Ze stond toen met de Rebel Heart Tour twee avonden in de Ziggo Dome. In 2019 en 2020 toerde ze nog met het album Madame X, maar sloeg ze Nederland over.

De voorverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint op vrijdag 20 januari.

Aanbevolen artikelen