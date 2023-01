Miley Cyrus reageert op Bruno Mars in nieuw lied: richt ze zich tot haar ex?

Miley Cyrus neemt nooit een blad voor de mond in de songteksten van haar nummers en daar is haar nieuwe single Flowers geen uitzondering op. Met het nummer viert ze haar onafhankelijkheid als vrijgezel, maar lijkt ze ook een reactie op het nummer When I Was Your Man van Bruno Mars te geven. Daarmee zou ze volgens fans verwijzen naar haar ex, acteur Liam Hemsworth.

Op het eerste gehoor lijkt Flowers een ode aan de vrijgezellen onder ons. Maar wie goed naar de zinnen in het refrein luistert, herkent de teksten meteen. Het nummer is duidelijk geschreven als een reactie op When I Was Your Man van Bruno Mars. Waar Mars zingt hoe hij beter zijn best had moeten doen voor zijn ex, zingt Cyrus dat ze überhaupt geen geliefde nodig heeft.

"I should have bought you flowers and held your hand (Ik had bloemen voor je moeten kopen en je hand vast moeten houden)", zingt Mars. "I can buy myself flowers, I can hold my own hand (Ik kan bloemen voor mezelf kopen en ik kan mijn eigen hand vasthouden)", zingt Cyrus op haar beurt.

En daar houdt de gelijkenis niet op. Want waar Mars zingt dat hij zijn partner al zijn tijd had moeten geven en haar mee had moeten nemen naar feestjes om te dansen, gaat Cyrus liever alleen. "Talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing (Ik kan uren met mezelf praten en dingen zeggen die jij toch niet begrijpt. Ik kan mezelf mee uit nemen om te dansen)."

Verkapte boodschap aan Liam Hemsworth

Fans van Cyrus beweren op Twitter dat Flowers verdergaat dan een antwoord op Mars. Volgens hen is het nummer een boodschap aan Cyrus' ex-man Hemsworth. De twee hadden van 2008 tot en met 2019 een relatie die meermaals uitging, maar uiteindelijk wel tot een huwelijk leidde. In 2019 werd de scheiding aangevraagd. De acteur zou When I Was Your Man eens aan zijn ex-vrouw hebben opgedragen en dat zou Cyrus op het idee hebben gebracht zich de songtekst eigen te maken.

De releasedatum van het nummer draagt bij aan deze geruchtenstroom. Flowers verscheen afgelopen vrijdag, op 13 januari, de verjaardag van Hemsworth. Het is niet voor het eerst dat Cyrus deze relatie bezingt. Zo deed ze dat in betere tijden al met de hit Malibu (2017). Toen zong ze over het heerlijke leven aan het strand in hun huis in Malibu.

Twee jaar na Malibu waren de kaarten anders geschud bij de hit Midnight Sky. Cyrus was toen net gescheiden en had relaties met Kaitlynn Carter en niet lang daarna met zanger Cody Simpson. Op het nummer zingt ze dat ze lang genoeg 'vastzat' met Hemsworth.

"See my lips on her mouth, everybody's talking now (zie mijn lippen op haar mond, iedereen heeft het erover)", zingt ze over de geruchten rondom haar en Carter. Ze richt zich direct tot Hemsworth met de zin: "See his hands round my waist, thought you'd never be replaced (Zie zijn handen om mijn middel, je dacht dat je nooit vervangen zou worden)."

Flowers brengt Cyrus, die eind 2020 voor het laatst een album afleverde, weer naar de top van de streaminghitlijsten. Wereldwijd scoorde ze de afgelopen 24 uur bijna 11 miljoen streams. Ze gaat daarmee Shakira voorbij, die met het nummer Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 ook uithaalt naar haar ex.

