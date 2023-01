André Hazes zegt aan nieuw album te werken: 'Mag eindelijk mezelf zijn'

André Hazes werkt aan een nieuw album, zo deelt hij zaterdag op Instagram. De zanger voelt zich naar eigen zeggen vrijer dan ooit tevoren en kan meer zichzelf kan zijn dan voorheen.

"Wat er elke keer gebeurt in de studio, is niet in woorden te beschrijven. Voor het eerst in mijn leven hoor ik geen stemmetje in mijn hoofd dat mij wijs probeert te maken dat het liedje dat er gemaakt wordt, ook iets zou moeten zijn wat mijn vader had moeten kunnen zingen", schrijft de 28-jarige zanger bij een foto vanuit de opnamestudio.