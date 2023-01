Hollywood reageert op overlijden Lisa Marie Presley: 'Mijn hart is gebroken'

Lisa Marie Presley is donderdag op 54-jarige leeftijd overleden. Het nieuws gaat als een schokgolf door Hollywood, waar de dochter van Elvis veel bekende vrienden had.

"Verschrikkelijk nieuws", laat Nicolas Cage weten. De acteur was in 2002 vier maanden getrouwd met Presley. "Lisa had de beste lach van iedereen. Ze verlichtte elke kamer waar ze binnenkwam. Mijn hart is gebroken. De gedachte dat ze nu met haar zoon is, biedt wat troost." Presleys zoon Benjamin overleed in 2020.

Lisa Marie Presley en Nicolas Cage in 2002. Foto: BrunoPress

Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson kenden Presley goed. Hanks speelde mee in de Elvis-film die vorig jaar uitkwam. Het stel bracht toen veel tijd door met de dochter van de overleden zanger.

"Lisa Marie was heel open over wat de film voor haar betekende. Ze vond dat de film het leven van haar vader eerde." Het acteurskoppel zegt ook groot fan te zijn van Lisa Maries muziek. "Ze had een zwoele stem, vol kracht."

Foto: Rita Wilson

Smashing Pumpkins-zanger Billy Corgan was goed bevriend met de zangeres. "Dit is rouw op meer niveaus dan ik kan tellen. Ik kan de woorden niet vinden om mijn verdriet uit te drukken."

De dochter van Elvis was ambassadeur van dierenrechtenorganisatie PETA. "Lisa was een vriendin van de dieren. Die liefde zal ons altijd blijven inspireren." Presley kwam in contact met PETA toen ze ontdekte dat een Elvis-imitator een chimpansee naar haar had vernoemd en het dier uitbuitte. Sindsdien bleef ze actief voor de organisatie.

Pink was goed bevriend met Elvis' dochter. "Lisa Marie, jij was speciaal", deelt de zangeres op Instagram. "Supergrappig, heel slim, gevoelig, getalenteerd, scherp, gemeen, liefdevol, gul en loyaal."

Pink was goed bevriend met Lisa Marie. Foto: Pink

La Toya Jackson, de zus van Michael Jackson, mist Lisa Marie nu al. "We houden je voor altijd in ons hart. Ik zal nooit vergeten hoe je de liefde die je voor mijn broer had met me deelde. Ik bedank je voor je eerlijkheid. Rust zacht." Actrice Bette Midler schrijft op Twitter dat ze "in shock" is. "Zo mooi en slechts 54 jaar oud. Ik kan dit niet bevatten."

Ook John Travolta onderhield een innige vriendschap met Presley. "Ik ga je missen, maar ik weet zeker dat ik je weer zie", schrijft de Grease-acteur op Instagram.

