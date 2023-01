Blue-zanger Lee Ryan schuldig bevonden aan mishandeling

Blue-zanger Lee Ryan is donderdag schuldig bevonden aan het agressief en racistisch bejegenen en mishandelen van een vrouwelijk lid van het British Airways-cabinepersoneel, meldt The Guardian . De mishandeling vond vorig jaar plaats tijdens een vlucht van Glasgow naar Londen.

Een passagier vertelde destijds aan The Sun dat de vlucht zo'n twintig minuten vertraging had opgelopen door het incident. "Lee Ryan gedroeg zich agressief richting de stewardessen, nadat duidelijk was geworden dat ze hem geen alcohol zouden geven. Op een gegeven moment stond hij op en begon hij door het gangpad te lopen, hoewel hij was verzocht te gaan zitten." Volgens een andere getuige vertoonde de zanger zeer intimiderend gedrag.

Ryan maakt samen met Duncan James, Simon Webbe en Antony Costa deel uit van de boyband Blue. De groep is in 2000 opgericht en scoorde hits met onder meer One Love, Guilty en Breathe Easy. In 2022 maakte de groep bekend na zeven jaar weer een album uit te brengen. Die plaat heet Heart and Soul.