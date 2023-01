Rockgitarist Jeff Beck (78) overleden

De Britse gitarist Jeff Beck is op 78-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn familie had de muzikant een hersenvliesontsteking en is dinsdag "vredig" heengegaan.

Beck werd in de jaren zestig bekend door de band The Yardbirds. Die groep was ook de start van de muzikale carrière van Eric Clapton en Jimmy Page. Daarna vormde de gitarist The Jeff Beck Group en Beck, Bogert & Appice om vervolgens solo onder zijn eigen naam door te gaan.

In totaal bracht Beck, solo en met bands, achttien studioalbums uit. Zijn laatste bracht de gitarist samen uit met acteur Johnny Depp. De twee toerden vorig jaar ook.

Beck had minder commercieel succes dan andere gitaarhelden van zijn generatie. Maar hij wordt toch gezien als een van de beste gitaristen. Het toonaangevende muziekblad Rolling Stone plaatste Beck op de vijfde plek in zijn top 100 van beste gitaristen. De gitarist won zes Grammy Awards en werd twee keer opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

