Suzan & Freek jaar gevolgd voor documentaire: 'Confronterend om terug te zien'

De camera's waren haast overal bij en de artiesten hadden geen enkele invloed op het monteren van het eindresultaat. Suzan & Freek willen met de Netflix-documentaire Tussen Jou en Mij laten zien dat hun leven niet alleen maar uit Instagram-waardige momenten bestaat. En dat is soms best heftig om terug te zien, vertelt het duo aan NU.nl.

"Ik vind het sowieso nog altijd confronterend om mezelf op beeld te zien", vertelt Suzan. "Dat je denkt: meid, had even je haar een beetje gedaan. Nu had ik het vooral bij scènes waarin je discussies tussen Freek en mij ziet. Natuurlijk hebben we vaak genoeg meningsverschillen. Maar je ziet normaal zelf niet hoe dat eraan toegaat. Hoe je dan tegen elkaar praat en op elkaar reageert."

Suzan & Freek, het stel bekend van hits als Goud, Als Het Avond Is en De Overkant, zijn normaal niet erg loslippig over hun privéleven. Het maken van een documentaire over hun leven achter de schermen is dan ook een opvallende keuze.

Toch kwam het duo zelf op het idee. Na een doorbraak die grotendeels in coronatijd plaatsvond, werd 2022 een bijzonder jaar voor ze met vele hoogtepunten. En daar wilden ze een camera bij hebben.

'Het is geen geforceerde marketingvideo'

"We zijn zelf naar Netflix gestapt en daar bleek dat ze het daar ook al op hun lijst hadden staan", vertelt Freek. Met regisseur Laura Veenema klikte het meteen, waardoor ze de camera's bijna overal durfden toe te laten. Zich bemoeien met welke fragmenten er wel en niet in de documentaire zouden komen, hoefden de twee daardoor ook niet "Het was wel duidelijk dat ze niet mee de slaapkamer in zouden gaan, maar verder hebben we ze nooit de toegang ontzegd", zegt Freek.

"Er is een scène waarin je een gesprek hoort tussen ons in de kleedkamer, maar je ziet ons niet want de deur is dicht. Ze kwamen niet binnen met de camera om de discussie niet te verstoren, maar het geluid werd wel opgenomen. Ze waren dus echt overal bij. Het is geen geforceerde marketingvideo", vindt Suzan.

Het zangduo vindt dat ze het aan hun fans verplicht zijn om te laten zien dat het leven niet alleen maar uit hoogtepunten bestaat. "Op Instagram zie je alleen maar hoe geweldig we het hebben. Dan lijkt alles makkelijk", vertelt Suzan. "Veel kids hebben toch het gevoel dat ze aan een bepaald ideaalbeeld moeten voldoen, wat niet haalbaar is. Daarom willen wij ook onze kwetsbaarheid laten zien", vult Freek aan.

Zo bespreekt Suzan in de documentaire onzekerheden over haar uiterlijk. "In het begin was ik me nog wel bewust van de camera's. Maar omdat je een heel jaar wordt gevolgd, wordt dat minder. Er komt ook maar tachtig minuten aan beeld van een heel jaar in de film, dus je bent daar dan niet meer zo mee bezig. Bij het kijken dacht ik wel: o ja, dat zei ik toen."

'Het heeft ons ook geleerd wat meer rust in te bouwen'

Het stel keek de documentaire met Kerst op de bank met hun ouders, die zelf ook aan het woord komen. "Wat wij meemaken heeft ook op hun leven veel impact, dus het was mooi om het een keer door hun ogen te zien", vindt Freek.

Zo vertelt zijn moeder over de scheiding met zijn vader, die rond de doorbraak van Suzan & Freek gebeurde. "Ik heb wel even getwijfeld of ik daar voor de camera over zou praten. Maar we wilden eerlijk en open ons leven laten zien en dan hoort dat er ook bij", zegt Freek.

De film toont ook hoe Suzan & Freek het hele land doorkruisen voor festivals en concerten. Tijdens het terugkijken werd ook het hoge tempo van hun leven goed duidelijk voor hen. Zo rijden ze de ene dag met de auto terug naar huis na een concert in de Ziggo Dome om zich de volgende ochtend weer te melden in Ahoy. "Een rare, ongezonde ontlading was dat", vertelt Freek. "Je hebt gewoon meer tijd nodig om na te genieten na zoiets groots. Dat proberen we wel mee te nemen", aldus Suzan.

Tussen Jou en Mij helpt hen nu alsnog beseffen wat ze het afgelopen jaar allemaal hebben meegemaakt. Freek: "En ooit kunnen we aan onze kinderen laten zien: dit deden papa en mama vroeger."

