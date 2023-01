Justin Bieber staat vanavond niet in de Ziggo Dome, keert hij nog eens terug?

Justin Bieber had vanavond na zeven jaar eindelijk weer in Nederland op het podium moeten staan. Maar afgelopen oktober legde de zanger abrupt zijn wereldtournee stil, omdat hij kampt met het syndroom van Ramsay-Hunt. Hoe gaat het nu met Bieber en wanneer kunnen teleurgestelde fans hem alsnog bewonderen in de Ziggo Dome?

Bieber had niet alleen vanavond, maar ook op 13 en 14 januari een show moeten geven voor zijn trouwste fans. De drie optredens moesten al een paar keer verplaatst worden vanwege de coronapandemie, maar leken in 2022 eindelijk door te gaan. Tot Bieber na 49 concerten - halverwege zijn tournee - besloot ermee te stoppen.

De zanger maakte toen bekend te kampen met fysieke en mentale problemen als gevolg van het syndroom van Ramsay-Hunt. Bij deze aandoening is de zevende hersenzenuw door een infectie ontstoken geraakt. "Ik kan niet glimlachen met deze kant van mijn gezicht en deze neusvleugel kan ik niet bewegen, dus het is een volledige verlamming aan deze kant van mijn gezicht", zei hij in een video op Instagram waarin hij zijn deels verlamde gezicht liet zien.

De zanger vertelde dat de klachten vanzelf overgaan, maar dat hij rust nodig heeft en daarom een paar shows annuleert. "We weten niet hoelang het gaat duren, maar het komt goed."

Eerst uitstellen, later annuleren

Wat begon met het uitstellen van een paar concerten, eindigde in het annuleren van zijn gehele wereldtournee. Tot en met 25 maart 2023 had Bieber met deze tournee de wereld moeten afreizen. Alle verkochte kaartjes voor het concert in de Ziggo Dome blijven geldig. Fans kunnen de nieuwe datum voor het concert afwachten of hun geld terugvragen. Maar een nieuwe datum is nog niet geprikt.

Het is niet de eerste keer dat de zanger problemen met zijn gezondheid heeft. In 2020 maakte hij bekend te kampen met de ziekte van Lyme en de ziekte van Pfeiffer. Zijn huid, hersenen, functioneren en algehele fysiek leden eronder, zo vertelde hij. De zanger kreeg naar eigen zeggen een goede behandeling, maar zijn lijf kreeg wel een flinke klap.

Ook de mentale gezondheid van Bieber heeft al heel wat moeten verduren. In 2017 moest Bieber zijn Purpose Tour vroegtijdig onderbreken, omdat hij uitgeput was. Tijdens deze tournee kreeg de artiest veel kritiek. Volgens fans was aan hem te zien dat hij niet in staat was alles te geven. Zo playbackte hij een groot deel van zijn shows en raffelde hij zijn dansroutines duidelijk af. De zanger trad toen op in het GelreDome in Arnhem.

Wanneer pakt de zanger de draad weer op?

Hoewel de zanger er op foto's beter uitziet dan een paar maanden geleden en zeker niet thuis bij de pakken neerzit, is er nog weinig bekend over zijn terugkomst. Bieber lijkt het op alle fronten rustig aan te doen en is al zo'n vijf weken niet actief op Instagram.

Wel deelde hij daarvoor beelden van een vakantie in Tokio, waar hij de 26e verjaardag van zijn vrouw Hailey vierde. Ook is hij eind december gezien tijdens een skivakantie in Aspen. Voorlopig gaat zijn gezondheid duidelijk voor, toeren komt later wel weer.

Justin Bieber met zijn vrouw Hailey in Japan. Foto: Justin Bieber Instagram

