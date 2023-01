Volgende editie Vrienden van Amstel in 2024 in één dag uitverkocht

Alle kaarten voor de veertien shows van de volgende editie van De Vrienden van Amstel LIVE in 2024 zijn zaterdag in één dag verkocht. Daarmee is de 26e editie van het muziekevenement in de Ahoy in Rotterdam uitverkocht. Dat maakte organisator Machiel Hofman bekend in de talkshow Renze Op Zaterdag.

De voorverkoop was zaterdagochtend begonnen. Welke artiesten volgend jaar zullen optreden is nog niet bekend. Hofman vertelde dat hij meestal in maart begint met het bedenken en samenstellen van het programma. Dat de kaartjes nu al weg zijn, verbaast hem een klein beetje. "Ze hebben veel vertrouwen in ons, kennelijk", zei hij.

De Vrienden van Amstel LIVE bestaat inmiddels 25 jaar en geeft daarom dit jaar een reeks van twintig shows in Rotterdam Ahoy. Onder anderen Guus Meeuwis, DI-RECT, Nick & Simon, Willeke Alberti en Suzan & Freek treden deze keer op.

Eerder

Aanbevolen artikelen