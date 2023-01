Dua Lipa en Harry Styles volgens Pollstar hardst werkende Britse muzikanten

Delen via E-mail

Harry Styles en Dua Lipa zijn de hardst werkende Britse artiesten van het afgelopen jaar. Dat meldt Pollstar, een bedrijf dat de muziekbusiness analyseert. Ook enkele popveteranen zijn terug te vinden op de lijst. Zo staat Elton John op de derde plek.

Pollstar telde het aantal optredens dat de artiesten in 2022 afwerkten. Harry Styles en Dua Lipa stonden 71 keer op het podium. De 75-jarige Elton John kwam tot 65 optredens in het kader van zijn Farewell Yellow Brick Road tour.

Ed Sheeran en Louis Tomlinson maken de top 5 compleet. Sheeran was 63 keer te zien en Tomlinson trad 57 maal op. De 77-jarige Rod Stewart was goed voor 26 shows en bezet daarmee de veertiende plek in de lijst.