Tien gewonden door schietpartij bij opnames videoclip French Montana

Tien mensen zijn gewond geraakt bij een vuurgevecht dat ontstond tijdens de opnames van een videoclip van rapper French Montana in de Amerikaanse staat Florida, meldt TMZ . Er vielen geen doden.

Het is onduidelijk of French Montana, die eigenlijk Karim Kharbouch heet, ook geraakt is. Wel vertelt een getuige aan TMZ dat de beveiliging van de rapper hem veilig weg heeft weten te krijgen.

Het is niet bekend wie de schutter is. Ook is nog niet duidelijk of het om één persoon gaat, of dat meerdere mensen hebben geschoten.

De 38-jarige French Montana is bekend van hits als All The Way Up met Fat Joe en Remy Ma. De Marokkaans-Amerikaanse rapper was bevriend met rapper Takeoff, die eind vorig jaar overleed bij een schietpartij.

