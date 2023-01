Album van Harry Styles bestverkocht in 2022, Vluchtstrook is hit van het jaar

Harry's House van Harry Styles was in 2022 het bestverkochte en meest gestreamde album in Nederland. Kris Kross Amsterdam, Antoon en Sigourney K. hebben met Vluchtstrook het bestverkochte en meest gestreamde nummer van dat jaar. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaaroverzicht van Dutch Charts.

Het derde soloalbum van de voormalige One Direction-zanger kwam in mei uit. In totaal stond de plaat zeven weken op de eerste plaats. Ook stond het album sinds de release bijna het hele jaar in de top tien.

Ed Sheeran staat met zijn album = op plek twee in de jaarlijst en Taylor Swift eindigt met Midnights op de derde plaats. Die laatste kwam eind oktober uit en eindigde daarmee binnen tien verkoopweken in de top drie.

De nummer één van vorig jaar, 30 van Adele, staat dit jaar op plaats vier. Het album van Sheeran stond toen nog op de negende plaats.

Sheeran en Adele stonden het hele jaar in de lijst van beste albums. Ook SOUR van Olivia Rodrigo (plaats zes), Dromen in Kleur van Suzan & Freek (acht) en Fine Line van Harry Styles (tien) wisten de 52 weken vol te maken.

Het album Fine Line eindigt al voor het derde jaar op rij bij de eerste tien. In 2020 stond de plaat op vijf in het jaaroverzicht en vorig jaar op tien.

Jaarlijst van beste albums in 2022 1. Harry Styles - Harry's House

2. Ed Sheeran - =

3. Taylor Swift - Midnights

4. Adele - 30

5. Lil Kleine - Ibiza Stories

6. Olivia Rodrigo - SOUR

7. Stromae - Multitude

8. Suzan & Freek - Dromen in Kleur

9. Goldband - Betaalbare Romantiek

10. Harry Styles - Fine Line

Vluchtstrook verslaat As It Was als beste nummer

Vluchtstrook van Kris Kross Amsterdam, Antoon en Sigourney K. is de bestverkochte en gestreamde plaat van 2022 geworden. De samenwerking scoorde net iets beter dan As It Was van Harry Styles.

Het dj-trio maakte in 2019 ook al de hit van het jaar, toen met Hij Is Van Mij, een samenwerking met Maan en Tabitha. Kris Kross Amsterdam is na Marco Borsato en Maan de derde act die tweemaal bovenaan de jaarlijst eindigt. Borsato lukte dat in 1994 en 2006 met Dromen Zijn Bedrog en Rood. Maan stond in 2021 bovenaan met Blijven Slapen, een duet met Snelle.

Another Love van Tom Odell uit 2013 kwam afgelopen jaar op TikTok in de belangstelling als 'troostlied' voor de bevolking van Oekraïne naar aanleiding van de Russische invasie van dat land. Het nummer bereikte begin december een piek op plek tien en staat in het jaaroverzicht op zes. Het is naast Vluchtstrook de enige plaat die het gehele jaar in de lijst stond.

Jaarlijst van beste nummers in 2022 1. Kris Kross Amsterdam feat. Antoon & Sigourney K. - Vluchtstrook

2. Harry Styles - As It Was

3. Rema - Calm Down

4. James Hype & Miggy Dela Rosa - Ferrari

5. MEAU - Dat heb jij gedaan

6. Tom Odell - Another Love

7. Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin - Vanavond (Uit M'n Bol)

8. Antoon - Hallo

9. Glass Animals - Heat Waves

10. FLEMMING - Amsterdam

