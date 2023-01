Drummer Fred White (67) van Earth, Wind & Fire overleden

Delen via E-mail

Drummer Fred White van Earth, Wind & Fire is op 67-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Verdine maakte het nieuws bekend op Instagram . De doodsoorzaak werd niet vermeld.

"Onze familie is diep bedroefd door het overlijden van een geweldig en getalenteerd familielid, onze geliefde broer Frederick Eugene 'Freddie' White", schrijft Verdine. "Hij is bij onze broers Maurice, Monte en Ronald in de hemel en drumt nu met de engelen."