Anouk die met Jeroen van Koningsbrugge een nummer van André Hazes zingt en Typhoon die samen met Rowwen Hèze op het podium staat. Het zijn niet de samenwerkingen die je direct verwacht, maar we zien ze al 25 jaar terug op het podium van Vrienden van Amstel LIVE. Dit jaar dook Anouk met Emma Heesters de studio in voor het themalied van de concertreeks.

25 jaar geleden wist niemand nog dat Vrienden van Amstel LIVE zou uitgroeien tot zo'n groot evenement. In 1998 begon het als De Heeren van Amstel, een tv-programma dat in verschillende kroegen werd opgenomen. In 1999 werd voor het eerst een concert in de Rotterdamse Ahoy gegeven. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie waarbij de grootste namen uit de Nederlandse muziekindustrie samenkomen voor een reeks concerten. Hierbij een greep uit de soms onverwachte samenwerkingen die hieruit voortkomen.

Anouk & Emma Heesters - Met Jou Kan Ik Het Aan

Anouk en Emma Heesters staan dit jaar samen op het podium van Vrienden van Amstel LIVE en zingen daar het nummer Met Jou Kan Ik Het Aan. Anouk schreef het nummer over vriendschap en zocht er nog een bijzondere stem bij. Die vond ze in Heesters. "In de studio klikte het meteen met Emma. Ze werkt keihard, is niet snel tevreden en heeft echt een ongelofelijke stem die het nummer precies bracht waar ik naar op zoek was", vertelt de Haagse zangeres. Heesters: "Toen ik door Anouk werd gebeld of ik zin had om samen de studio in te gaan, heb ik mezelf natuurlijk wel even in m'n arm geknepen. We kenden elkaar nog helemaal niet, maar er was meteen een klik." De artieste omschrijft de plaat als een "heerlijke meezinger".

Anouk & Jeroen van Koningsbrugge - Een Beetje Verliefd

Anouk wil niet al te vaak op het podium staan, maar dit jaar doet ze toch al voor de vierde maal mee aan Vrienden van Amstel LIVE. De artieste, die af en toe een uitstapje naar Nederlandstalig maakt, betrad in 2019 het podium om het André Hazes-nummer Een Beetje Verliefd te zingen. Dat deed ze niet alleen, maar samen met Jeroen van Koningsbrugge. Een opvallende keuze, al was het niet de eerste keer dat Anouk het nummer ten gehore bracht. In 2017 zong ze het al eens samen met Peter Beense tijdens Holland zingt Hazes.

Typhoon, Maan, Thomas Acda & Paul de Munnik - Als Ik Je Weer Zie

Het viertal Typhoon, Maan, Thomas Acda en Paul de Munnik reisde naar Ameland af om daar samen het themalied te maken voor Vrienden van Amstel LIVE 2021. Die editie viel in het water door de coronacrisis, maar online ging de show wél door. Daar was Als Ik Je Weer Zie te horen. Het lied, het eerste nummer in zeven jaar waar Acda en De Munnik samen aan werkten, heeft op Spotify inmiddels ruim 37 miljoen streams behaald en stond afgelopen editie op nummer 763 in de Top 2000.

Thomas Acda, Kraantje Pappie & Rolf Sanchez - Missen Zou

Als Ik Je Weer Zie is niet het enige nummer dat Thomas Acda speciaal voor Vrienden van Amstel LIVE schreef. In 2022 verscheen het nummer Missen Zou met Kraantje Pappie en Rolf Sanchez. Ook die editie van de concertreeks kon in januari niet doorgaan vanwege de coronacrisis, maar werd in april ingehaald. Acda en zijn collega's reisden af naar Los Angeles en San Francisco om daar het nummer te maken. Missen Zou gaat over alles wat we moesten missen in tijden van corona. Het nummer werd niet zo'n doorslaand succes als zijn voorganger, maar heeft inmiddels wel ruim 7,5 miljoen streams verzameld op Spotify.

Rowwen Hèze & Typhoon - Limburg / Zandloper

Rowwen Hèze en Typhoon zijn twee acts die je niet snel samen op het podium zou verwachten. De uit Limburg afkomstige band die in de jaren negentig hits scoorde en de 38-jarige rapper uit de Veluwe met Surinaamse roots maken compleet verschillende muziek. Toch stonden ze in 2017 samen op het podium. Daar lieten ze een mix horen van Rowwen Hèzes klassieker Limburg en Zandloper, een van de bekendste nummers van Typhoon.

Jan Smit & Marcel Veenendaal - Als De Morgen Is Gekomen

Als De Morgen Is Gekomen is een grote Hollandse meezinger die bij Vrienden van Amstel LIVE goed in de smaak valt. Het publiek dat in 2015 in Ahoy aanwezig was, werd getrakteerd op een onverwachte versie. Jan Smit zong het nummer samen met DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal. Dat betekende overigens niet dat Smits grootste hit in een rockjasje werd gestoken; Veenendaal paste zich vooral aan aan de stijl van de zanger uit Volendam.

