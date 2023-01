The Weeknd passeert Ed Sheeran en heeft meest gestreamde single op Spotify

Blinding Lights van The Weeknd is de meest gestreamde plaat ooit op Spotify. Het nummer uit 2019 is nu meer dan 3,3 miljard keer beluisterd en is daarmee Shape Of You van Ed Sheeran voorbij.

The Weeknd staat op Twitter zelf stil bij de mijlpaal. "Een gelukkig Nieuwjaar voor Blinding Lights, de meest gestreamde single allertijden."

Blinding Lights en Shape Of You zijn de enige nummers die meer dan drie miljard keer zijn beluisterd op Spotify. Op de derde plaats staat nu Dance Monkey van Tones and I met 2,7 miljard streams.

Sheeran had het record bijna 4,5 jaar in handen. Eerdere recordhouders waren onder andere One Dance van Drake en Lean On van Major Lazer.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen