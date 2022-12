Queen-gitarist Brian May ontvangt eretitel van koning Charles

De gitarist van de band Queen wordt geridderd door koning Charles. Hij mag zichzelf 'Sir Brian May' gaan noemen. Daarmee krijgt ook zijn vrouw een titel. Zij mag zich voortaan 'Lady May' noemen.

Jaarlijks brengt de Britse vorst de zogenoemde New Year Honours-lijst uit. Daarop staan Britten die het afgelopen jaar van betekenis voor het land zijn geweest. Het is de eerste keer dat koning Charles deze lijst publiceert.

Ook staan onder anderen vier vrouwelijke voetballers én hun Nederlandse coach Sarina Wiegman vanwege hun winst op het EK op de lijst. Wiegman wordt Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE).