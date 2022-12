House For Sale-zangeres Margriet Eshuijs (70) overleden

Zangeres Margriet Eshuijs is donderdagavond op zeventigjarige leeftijd overleden, maakt haar partner Maarten Peters bekend. Eshuijs was vooral bekend als zangeres van de band Lucifer, die in de jaren zeventig een grote hit scoorde met het nummer House For Sale.

De uit Zaandam afkomstige zangeres begon haar carrière in 1972 als zangeres van Lucifer. In 1975 scoorde de groep, waar Henny Huisman drummer van was, een grote hit met het nummer House For Sale. Het nummer haalde destijds de vierde positie in de Nederlandse hitlijst en is sinds het begin van de Top 2000 elk jaar in de lijst te vinden.

Met Lucifer maakte Eshuijs twee albums, tot de groep in 1979 werd opgeheven. De zangeres ging daarna solo verder. Voor haar eerste soloplaat On The Move Again ontving ze een Edison. Vanaf de jaren tachtig bracht ze muziek uit onder de naam Margriet Eshuijs Band. In 1981 scoorde ze een hit met het nummer Black Pearl. Ook deze single en het bijbehorende album leverden haar een Edison op.

Hitsucces bleef daarna grotendeels uit, maar Eshuijs stopte nooit met het maken van muziek. Ze maakte deel uit van verschillende bandjes en maakte meerdere soloalbums met haar partner en liedjesschrijver Maarten Peters. Ook was ze docent op het conservatorium. Eshuijs werd in 1999 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Eshuijs zette zich samen met haar partner in voor het lot van kankerpatiënten en hun naasten. Dat deden zij in het bijzonder door muziek te verzorgen rondom het jaarlijkse Alpe d'HuZes-evenement.

Eshuijs was al enige tijd ernstig ziek. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

