Megan Thee Stallion wint slag in rechtszaak tegen voormalig platenlabel

Megan Thee Stallion heeft een eerste slag gewonnen in een rechtszaak die ze heeft aangespannen tegen haar voormalig platenlabel, meldt Rolling Stone . De twee partijen liggen al langere tijd overhoop over contractuele afspraken.

De zaak, die Megan Thee Stallion voor 1 miljoen dollar (zo'n 940.000 euro) heeft aangespannen, draait om de vraag of de plaat Something for Thee Hotties wel echt een album is. De rapper vindt van wel. Maar 1501 Certified Entertainment is van mening dat de plaat niet als album bestempeld mag worden, omdat er eerder verschenen nummers en raps op staan.