Hoe TikTok bepalend werd voor de muziekwereld in 2022

Het is nog niet zo lang geleden dat artiesten grotendeels afhankelijk waren van radiostations om een hit te scoren. Anno 2022 helpt aandacht op de radio mee, maar zijn het vooral TikTokkers die je moet inpakken. Het sociale medium, razend populair onder tieners, heeft dit jaar dan ook grote invloed uitgeoefend op de muziekindustrie.

Een ludiek video-idee of een makkelijk te imiteren choreografie die op TikTok rondgaat: veel meer lijkt een artiest tegenwoordig niet meer nodig te hebben om een hit te scoren.

Als íémand in het afgelopen jaar de macht van deze app aan den lijve heeft ondervonden, is het wel de Armeense zangeres Rosa Linn. Ondanks de slechts twintigste plaats op het Eurovisie Songfestival, ging haar nummer al snel na de finale alsnog viraal op TikTok. Op het platform verschenen talloze video's met een versnelde versie van Snap, maar ook het origineel werd een hype.

Inmiddels staat de teller op 400 miljoen streams op Spotify. Ter vergelijking: het winnende Songfestival-nummer van Kalush Orchestra uit Oekraïne heeft zo'n 40 miljoen streams. Alleen Arcade van Duncan Laurence (dat ook een TikTok-trend werd) is het enige Songfestival-nummer met meer streams dan Snap.

Hits van nieuwe artiesten

Rosa Linn was niet de enige relatief nieuwe artiest die dit jaar een flinke boost kreeg dankzij TikTok. De Japanse artiest Joji had al een paar streaminghits op zijn naam staan toen hij dit jaar een nog groter publiek wist te bereiken met Glimpse of Us. TikTokkers gingen door de songtekst aan hun eigen relatie twijfelen. Mede hierdoor werd Glimpse of Us in de Verenigde Staten een van de grootste hits van het jaar.

Zangeres Lauren Spencer-Smith kwam bij American Idol niet verder dan de top 20, maar scoorde met Fingers Crossed een grotere hit dan menig winnaar van de talentenjacht ooit deed. Ze maakte handig gebruik van TikTok door haar volgers alvast op te warmen met kleine stukjes van het nummer. Tegen de tijd dat de volledige track werd uitgebracht, vlogen de miljoenen streams Spencer-Smith al om de oren.

Het nummer abcdefu van de Amerikaanse artiest Gayle stond begin dit jaar maandenlang in de hoogste regionen van de hitlijsten, ook in Nederland. Het boze nummer gericht aan haar ex werd massaal ingezet door TikTok-gebruikers die zelf nog een appeltje te schillen hadden met een voormalig geliefde.

Ook Taylor Swift en Beyoncé leunen op TikTok

Ook de meest gevestigde artiesten van onze aardkloot kunnen baat hebben bij een TikTok-trend. Taylor Swifts nieuwe album Midnights had de app niet per se nodig om een succes te worden. Toch was het voor team Swift zeer welkom dat TikTokkers aan de haal gingen met de zin "It's me, hi, I'm the problem, it's me" uit het nummer Anti-Hero.

Ondertussen scoort Sam Smith een van de grootste hits uit hun carrière met het nummer Unholy met Kim Petras. Het nummer scoorde al op TikTok toen slechts een fragment van het nummer beschikbaar was. Sinds de hele versie op Spotify verscheen is het non-stop een van de best beluisterde liedjes wereldwijd geweest.

Zowel Beyoncé als Lizzo heeft van de kracht van de TikTok-choreografie geprofiteerd. Bij singles Cuff It en About Damn Time werden door invloedrijke TikTokkers dansjes bedacht. Het hielp de platen naar de top van internationale hitlijsten.

Oude hits keren terug

TikTok biedt niet alleen ruimte aan nieuwe artiesten en hits, ook oude nummers worden nieuw leven in geblazen. Het tweede leven van Running Up That Hill (A Deal With God) van Kate Bush was in de eerste plaats natuurlijk te danken aan Stranger Things. Maar ook jongeren die nog nooit een aflevering van de hitserie zagen, maakten kennis met het nummer door de vele creaties op de app.

Lady Gaga scoort momenteel een hit met een nummer uit 2011. Bloody Mary komt niet in de serie Wednesday voor, maar gebruikers van TikTok monteerden het onder een scène uit de Netflix-hit. Et voilà, Lady Gaga harkt weer miljoenen streams per dag binnen.

Tom Odells liefdesliedje Another Love uit 2012 kreeg een nieuwe betekenis nadat het zowel bij beelden van de oorlog in Oekraïne als de protesten in Iran werd gebruikt.

Ook de Nederlandse popgroep Ch!pz staat weer volop in de belangstelling. Het nummer 1001 Arabian Nights werd door TikTokkers voorzien van een nieuwe choreografie. Zelfs Kim Kardashian en haar dochter North deden de danspasjes.

0:22 Afspelen knop Chipz gaat viraal met hit uit 2005

Hoe de muziekindustrie ermee omgaat

Tegenstanders van TikTok beschouwen het platform als de dood van de muziek. Ze stellen dat je alleen nog maar een pakkend fragmentje hoeft af te leveren om een hit te scoren. Platenmaatschappijen zijn er inmiddels natuurlijk ook achter dat er geld te verdienen valt op TikTok. Dit kan ertoe leiden dat artiesten en liedjesschrijvers de opdracht krijgen om iets te maken dat virale potentie heeft.

Daar komt bij dat er nu regelmatig versnelde en vertraagde versies van nummers officieel worden uitgebracht na TikTok-succes. Dit ging bijvoorbeeld zo bij Lykke Li. Liedjes van de Zweedse zangeres gingen dankzij de vertraagde versies al meermaals door het dak op de app. Op Instagram toont Lykke Li zich dankbaar voor de hernieuwde interesse in haar muziek. Toch kun je je afvragen in hoeverre het nog om haar eigen creaties gaat bij deze vervormde versies, die ook nog eens beter scoren dan het origineel.

Zorgen over de invloed van TikTok op de muziekindustrie zijn dus niet geheel ongegrond. Tegelijkertijd bood de app dit jaar ook vooral kansen aan nieuwe artiesten. Zolang artiesten en hun labels niet enkel en alleen op TikTok-succes inzetten, zal het met de dood van de muziek nog wel meevallen.

