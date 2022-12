Mel C annuleert optreden in Polen vanwege behandeling van lhbtiq+-gemeenschap

Melanie Chisholm heeft een streep gezet door haar optreden in Polen op Oudejaarsavond. De Spice Girl meldt dit in een bericht op Twitter, en laat daarin doorschemeren dat het besluit te maken heeft met de manier waarop het land omgaat met de lhbtiq+-gemeenschap.

Polen is de laatste jaren veelvuldig in het nieuws geweest rondom de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap. Zo stelde het land 'lhbt-vrije zones' in, waar gezinnen niet met de denkbeelden uit deze gemeenschap in aanraking zouden komen. Deze zones werden met name in Europa veroordeeld en als discriminerend bestempeld.