FLEMMING heeft duidelijk doel voor 2023: vier nieuwe singles en veel optreden

Voor singer-songwriter FLEMMING is 2022 het jaar van optreden voor een groot publiek geweest. Als het aan hem ligt blijft hij tot na zijn vijftigste op het podium staan, zegt hij in gesprek met het ANP. "Ik heb dit jaar geproefd hoe het is om je droom te leven, en ik wil dat voor geen goud kwijtraken."

Flemming Freddie Viguurs beleefde in 2021 zijn doorbraak als Nederlandstalige soloartiest met zijn hit Amsterdam. Door de coronamaatregelen heeft hij dat nummer nauwelijks voor een livepubliek kunnen spelen, tot afgelopen zomer.

Het afgelopen jaar voelt voor FLEMMING alsof er vier jaar voorbij zijn gegaan. "Tijdens De Vrienden van Amstel LIVE besefte ik dat ik een aantal jaar geleden opkeek naar artiesten met wie ik nu opeens zelf op het podium sta", zegt de 26-jarige muzikant.

Het persoonlijke hoogtepunt van de Brabander was optreden op het festival waar hij sinds zijn veertiende als bezoeker komt: Paaspop in Schijndel. "Ik beschouw dat als een soort thuisfestival. Ik heb er met coverband Baby Blue veel gespeeld. Maar met eigen muziek optreden op het grootste podium daar voelde heel speciaal."

Single lag al drie jaar op de plank

Eerder deze maand heeft FLEMMING een single uitgebracht die drie jaar op de plank heeft gelegen: Paracetamollen. "Het was het eerste nummer dat ik in het Nederlands schreef, maar het voelde tot dusver nog niet als het juiste moment om uit te brengen."

Paracetamollen is de eerste single na het debuutalbum van FLEMMING, dat in november is uitgekomen. Met de nummers van dat album toert de zanger dit najaar en komend voorjaar door clubs in Nederland en België. Voor 2023 heeft de muzikant een duidelijk doel. "Ik ga me focussen op vier nieuwe singles, en op de komende festivalzomer."

Een van de plekken waar FLEMMING in 2023 op het podium zal staan is Groots met een zachte G, de concertreeks georganiseerd door Guus Meeuwis, waar hij in juni het voorprogramma mag verzorgen. "Al scoor ik vanaf nu geen hits meer, ik zou nog wel jaren kunnen optreden. Maar ik zit vol ambitie en en motivatie om zo hard mogelijk door te gaan. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt."

Aanbevolen artikelen