Top 2000 van start met openingsshow bij Beeld en Geluid in Hilversum

In de nacht van zaterdag op zondag is de nieuwste editie van de Top 2000 geopend. NPO Radio 2-dj Bart Arens deed dat net als afgelopen jaren met een muzikale mash-up. Na de openingsshow werd de eerste plaat gedraaid: Drivers License van Olivia Rodrigo, dat nieuw binnen is gekomen.

Tijdens de openingsshow verzorgde Arens een mash-up met nummers als In The Air Tonight van Phil Collins en Als Ze Er Niet Is van De Dijk. Hij deed dat op een drijvend podium in de vijver naast Beeld en Geluid. In de vijver waren vlammenwerpers, lichteffecten en fonteinen geplaatst, die water tot wel 25 meter de licht in spuwden. Vanaf het dak van Beeld en Geluid werd vuurwerk gelanceerd.

Bohemian Rhapsody van Queen staat voor de negentiende keer op nummer 1 en zal dus als laatste, een paar minuten voor de jaarwisseling, te horen zijn. Roller Coaster van Danny Vera staat op de tweede plaats en Hotel California van The Eagles op drie.

Luisteraars konden tot en met 7 december hun stem uitbrengen op hun favoriete nummers. De Haagse band Goldband is dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. De groep, die afgelopen jaar definitief doorbrak en alle grote festivals plat speelde, debuteert op plek 55 met hun hit Noodgeval. Leave The Door Open van Silk Sonic is met een winst van 1.443 plaatsen de snelste stijger.

Eerder

Aanbevolen artikelen