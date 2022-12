Zanger Maxi Jazz (65) van dancemuziekgroep Faithless overleden

Maxwell Fraser, onder zijn artiestennaam Maxi Jazz bekend als de zanger van de Britse muziekgroep Faithless, is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de groep bekend in een statement op sociale media.

De groep zegt er "kapot van te zijn". Fraser overleed thuis in zijn slaap, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hij woonde in Londen en was al lange tijd ernstig ziek.

"Hij was een man die ons leven op zoveel manieren heeft veranderd. Hij gaf de juiste betekenis en boodschap aan onze muziek. Hij was een prachtig mens met tijd voor iedereen en een wijsheid die zowel diepgaand als toegankelijk was. Het was een eer en een waar genoegen om met hem te werken", schrijft de groep.

Faithless had in het verleden wereldwijd hits met nummers als Insomnia en God is a DJ. Reverence, het eerste album van zanger Maxi Jazz, producer Rollo en dj en pianist Sister Bliss, verscheen in 1996. Dat was in het jaar nadat Faithless werd opgericht.

De groep stond op een aantal van de grootste festivals ter wereld. In 1999 kwam Faithless naar Nederland voor een optreden op Pinkpop. Deze editie van het festival ging de boeken in vanwege de aardbeving die bezoekers destijds veroorzaakten door de muziek van de groep. In februari 2023 had Maxi Jazz nog een optreden gepland in Poppodium 013 in Tilburg.

