Linde Schöne maakt Nederlandstalig kerstalbum: 'Het was de leukste shit ooit'

Van alle kerstnummers waar je elk jaar weer mee wordt doodgegooid, is Flappie eigenlijk de enige Nederlandstalige klassieker. Linde Schöne poogt daar dit jaar verandering in te brengen met een volledig kerstalbum. "Als artiest is Nederlandstalige kerstmuziek een goudmijn, want weinig is al eerder gedaan", vertelt ze aan NU.nl.

"Je hoeft geen Scrabble te spelen met mijn familie. Ik vind het allemaal best, maar ik wil niet alleen zijn deze Kerst", zingt Schöne op het nummer Je Hoeft Niet Mee Naar M'n Ouders van het album Kerstmis Baby.

Het lied klinkt als een vertrouwde kersthit, compleet met bellen, blazers en een verwijzing naar de maretak (de welbekende mistletoe uit de Engelstalige kerstklassiekers). Met in de tekst een knipoog naar wat typisch Nederlandse kerstgebruiken, weet de zangeres 'onze' kerstspirit te vangen.

Schöne, die zichzelf bestempelt als een echte kerstliefhebber, loopt al jaren rond met het idee voor een volledig kerstalbum. Zo schrijft ze de afgelopen jaren in december al verschillende nummers voor de feestdagen.

Vorig jaar december besluit ze er een plaat van te maken. Als de entertainmentindustrie nog volledig op z'n gat ligt als gevolg van de coronapandemie, kruist Schöne het land door van studio naar studio om de nummers op te nemen met collega's als Blanks, Jan Dulles en Alain Clark.

'Van rappen tot Kerst in Volendam'

"Het was de leukste shit ooit. Twee jaar op rij was Kerst zo goed als gecanceld, dus ik moest mijn liefde ervoor ergens in kwijt." De zangeres, die altijd in het Nederlands zingt, heeft er geen moment aan gedacht om voor haar kerstplaat over te stappen naar Engels.

"Juist omdat er relatief weinig Nederlandstalige kerstmuziek is, lag alles nog open. Je wil natuurlijk graag iets toevoegen wat nog niet eerder is gemaakt, dus ik kon alle kanten op. Van traditionele kerstliedjes tot rappen en Kerst in Volendam met Jan van de 3JS."

Volgens Schöne wordt elke artiest aangeraden een kerstlied te maken. Mócht het een hit worden, dan kun je daar elk jaar weer de financiële vruchten van plukken. Maar voor de zangeres wat dit niet de reden om het album te maken. "Ik zag het eerder als een nicheproject dan als een kans om commercieel te scoren. Al is een hit wel welkom natuurlijk."

Een bewerking van Verre Kerst, het kerstnummer van de beruchte familie Tokkie, haalde de plaat net niet. "Ik wilde daar een versie van maken in de zwoele stijl van Santa Baby. Maar ik vond het uiteindelijk net niet vet genoeg." Zelf draait Schöne de kerstplaat van Mariah Carey weer helemaal grijs. "Dat gepingel uit de intro van All I Want for Christmas Is You, dat voelt gewoon als opstaan en zien dat er overal sneeuw ligt."

Ook zij maakten op geheel eigen wijze een Nederlandstalig kerstlied Nielson scoorde dit jaar de enige kerstnotering in de Top 40 met zijn single Kerstcadeau. De zanger zingt over een vrouw die hem tijdens Kerst laat zitten, maar in het laatste refrein toch voor zijn deur staat.

Het duo BENR, dat nummers vertaalt en schrijft voor Qmusic en HLF8, heeft ook een eigen kerstnummer opgenomen. Zet Het Op Je Lijstje wordt gezongen vanuit de perspectieven van een grote kerstliefhebber en een Grinch die de feestdagen juist haat.

MEROL vierde drie jaar geleden op geheel eigen wijze Kerst met het nummer Kerst Met De Fam. In de tekst neemt ze de kersttradities van haar familie, inclusief de gesprekken aan het kerstdiner, op de hak.

Snollebollekes heeft sinds 2020 rond Kerst ook een streaminghitje te pakken. Beuk De Ballen Uit De Boom is alles wat je van een Snollebollekes-kerstplaat zou verwachten.

